В Кремле разозлились на Марка Рютте, который высмеял русских летчиков и моряков

В Кремле резко отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, высмеявшего "профессионализм" российских летчиков и моряков. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Рютте проявлением "некомпетентности" и обвинил европейских политиков в неосведомленности о российских военных.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос от местных журналистов по поводу саркастических слов Марка Рютте.

"Это говорит о том, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках", — критично отреагировал Песков.

Представитель Путина добавил, что подобная некомпетентность "характерной чертой" не только Рютте, но и других европейских политиков.

Ранее, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов альянса, Марк Рютте позволил себе откровенный сарказм о возможностях российских вооруженных сил.

"Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь", – сказал Рютте.

Рютте также отметил, что НАТО демонстрирует сдержанность в ситуациях, когда российские самолеты нарушают воздушное пространство стран-членов. По его словам, если бы Альянс был слаб, то страны бы "сбивали россиян немедленно".

