logo

BTC/USD

111190

ETH/USD

4033.14

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле разозлились на Марка Рютте, который высмеял русских летчиков и моряков
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле разозлились на Марка Рютте, который высмеял русских летчиков и моряков

Дмитрий Песков назвал генсека НАТО Марка Рютте "некомпетентным" после его саркастических высказываний о российских летчиках и моряках.

16 октября 2025, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле резко отреагировали на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, высмеявшего "профессионализм" российских летчиков и моряков. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Рютте проявлением "некомпетентности" и обвинил европейских политиков в неосведомленности о российских военных.

В Кремле разозлились на Марка Рютте, который высмеял русских летчиков и моряков

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле получил вопрос от местных журналистов по поводу саркастических слов Марка Рютте.

"Это говорит о том, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках", — критично отреагировал Песков.

Представитель Путина добавил, что подобная некомпетентность "характерной чертой" не только Рютте, но и других европейских политиков.

Ранее, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров обороны стран-членов альянса, Марк Рютте позволил себе откровенный сарказм о возможностях российских вооруженных сил.

"Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь", – сказал Рютте.

Рютте также отметил, что НАТО демонстрирует сдержанность в ситуациях, когда российские самолеты нарушают воздушное пространство стран-членов. По его словам, если бы Альянс был слаб, то страны бы "сбивали россиян немедленно".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте высмеял российскую "хромую" подлодку, которая сломалась в Средиземном море и была взята на буксир.

Также "Комментарии" писали, что Кремль ответил на критику Трампа по отношению к Путину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости