У Кремлі розлютилися на Марка Рютте, який висміяв російських льотчиків і моряків
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі розлютилися на Марка Рютте, який висміяв російських льотчиків і моряків

Дмитро Пєсков назвав генсека НАТО Марка Рютте "некомпетентним" після його саркастичних висловлювань про російських льотчиків і моряків.

16 жовтня 2025, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

У Кремлі різко відреагували на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який висміяв "професійність" російських льотчиків і моряків. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Рютте проявом "некомпетентності" і звинуватив європейських політиків у необізнаності щодо російських військових.

У Кремлі розлютилися на Марка Рютте, який висміяв російських льотчиків і моряків

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі отримав питання від місцевих журналістів щодо саркастичних слів Марка Рютте.

"Це говорить про те, що Рютте нічого не знає про наших льотчиків та моряків", — критично відреагував Пєсков.

Представник Путіна додав, що подібна некомпетентність "характерна риса" не лише Рютте, а й інших європейських політиків.

Раніше, виступаючи на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу, Марк Рютте дозволив собі відвертий сарказм щодо можливостей російських збройних сил.

"Давайте не перебільшуватимемо те, на що здатна Росія. Ми знаємо, що пілоти винищувачів відомі тим, що невміло керують ними, а їхні капітани не вміють опускати якір", — сказав Рютте.

Рютте також зазначив, що НАТО демонструє стриманість у ситуаціях, коли російські літаки порушують повітряний простір країн-членів. За його словами, якби Альянс був слабким, то країни б "збивали росіян негайно".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що генсек НАТО Марк Рютте висміяв російський "кульгавий" підводний човен, який зламався у Середземному морі, яка зламалася у Середземному морі та була взята на буксир.

Також "Коментарі" писали, що Кремль відповів на критику Трампа щодо Путіна.



