У Кремлі розлютилися на Марка Рютте, який висміяв російських льотчиків і моряків

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У Кремлі різко відреагували на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який висміяв "професійність" російських льотчиків і моряків. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Рютте проявом "некомпетентності" і звинуватив європейських політиків у необізнаності щодо російських військових.
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел
Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі отримав питання від місцевих журналістів щодо саркастичних слів Марка Рютте.
Представник Путіна додав, що подібна некомпетентність "характерна риса" не лише Рютте, а й інших європейських політиків.
Раніше, виступаючи на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу, Марк Рютте дозволив собі відвертий сарказм щодо можливостей російських збройних сил.
Рютте також зазначив, що НАТО демонструє стриманість у ситуаціях, коли російські літаки порушують повітряний простір країн-членів. За його словами, якби Альянс був слабким, то країни б "збивали росіян негайно".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що генсек НАТО Марк Рютте висміяв російський "кульгавий" підводний човен, який зламався у Середземному морі, яка зламалася у Середземному морі та була взята на буксир.
Також "Коментарі" писали, що Кремль відповів на критику Трампа щодо Путіна.