В Кремле разволновались из-за методов Трампа, который "нагибает через колено"

В Кремле публично выразили обеспокоенность методами внешней политики президента США Дональда Трампа. Представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве критически воспринимают стиль принятия решений американского политика, который, по его словам, базируется на давлении и силе и не отвечает с представлениями о "многополярном мировом порядке".

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства, которые подвергаются давлению Трампа, затем вынуждены и дальше действовать в пределах навязанных условий. По его словам, Россия пытается избежать такого отношения от президента США.

"Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Если на русском, то Трамп является сторонником решения всего через колено. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему, это решение "нагибать через колено". И нагибающиеся, они будут дальше нагибаться. И главное этого не делать нам", – сказал Песков.

Отдельно представитель Кремля не обошел критику европейских лидеров и обвинил их в двойных стандартах.

"Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал переписку с Путиным, никто на дыбы не вставал. Все эти изменения — это производное от двойных стандартов и лицемерия", — заявил Песков.

