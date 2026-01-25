Рубрики
В Кремле публично выразили обеспокоенность методами внешней политики президента США Дональда Трампа. Представитель российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве критически воспринимают стиль принятия решений американского политика, который, по его словам, базируется на давлении и силе и не отвечает с представлениями о "многополярном мировом порядке".
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что государства, которые подвергаются давлению Трампа, затем вынуждены и дальше действовать в пределах навязанных условий. По его словам, Россия пытается избежать такого отношения от президента США.
Отдельно представитель Кремля не обошел критику европейских лидеров и обвинил их в двойных стандартах.
