Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренности, которые обсуждались во время мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле в 2022 году, больше не соответствуют нынешней ситуации.

Дмитрий Песков прокомментировал возможность возвращения к "стамбульским договоренностям" как основе для потенциального мирного урегулирования войны России против Украины.

"Реальность вся изменилась", – сказал Песков.

Переговоры в Стамбуле прошли весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Российская сторона утверждает, что тогда стороны обсуждали возможный нейтральный статус Украины, однако переговорный процесс был сорван. В Москве традиционно возлагают ответственность за это на Киев.

По версии российской стороны, один из проектов "стамбульских договоренностей" предполагал существенное сокращение украинских вооруженных сил, примерно до 50 тысяч военных, что в 18 раз меньше, чем сегодня. Кроме того, РФ предлагали ограничить количество вооружения, а также запрет на размещение ракет с дальностью более 250 километров.

Также Россия настаивала в "стамбульских договоренностях" на признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, отмене международных санкций против Москвы и отзыве исков, поданных Украиной после 2014 года. Среди других требований также упоминалось предоставление русскому языку государственного статуса и восстановление имущественных прав Украинской православной церкви Московского патриархата.

Последний раунд переговоров с участием представителей Украины, США и России состоялся 17-18 февраля 2026 года в Женеве.

