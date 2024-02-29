В Кремле сделали новое заявление о последствиях, когда войска НАТО введут в Украину

Спикер российского президента также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности отправки иностранных войск в Украину. Новую цитату Дмитрия Пескова цитирует ТАСС . Он назвал такие инициативы опасными.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По его словам, в таком случае будут "неисправимые последствия".

"Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но, с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать темы, как прямая отправка военных контингентов в Украину, которые могут нанести непоправимый ущерб безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям" , – заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон снова прокомментировал свое заявление об отправке войск в Украину . Французский президент Эмманюэль Макрон прокомментировал свое недавнее заявление по поводу вероятного введения войск стран НАТО в Украину. Поэтому на этот раз политик заверил, что его позиция в этом вопросе взвешена и продумана. Новое заявление он сделал в кулуарах торжественного открытия Олимпийской деревни в Сан-Сен-Дене. Но Макрон отказался от "геополитических комментариев".

Также "Комментарии" сообщали о том, что говорит ход Макрона с войсками НАТО в Украине. Резонансное заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что, возможно, придется отправить в Украину западные войска для сдерживания российской агрессии, продолжает оставаться одной из топ-тем конца февраля. И хотя лидеры других европейских государств, а также руководство НАТО, сейчас массово опровергают такую вероятность, равно как США, сам факт дискуссии на эту тему уже радует.

Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан считает, что Макрон удивил многих. И вряд ли это случайно.

