В Кремле сделали новое заявление об установлении мира в Украине: что требуют

Кравцев Сергей
Путинский режим вновь дает понять, что заинтересован в продолжении переговоров с США, которые ни к чему не приводят и Россия может и дальше продолжать войну против Украины. Это следует из нового заявлением пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Песков, который, с, одной стороны, подтвердил заинтересованность в визите спецпосланников Трампа в России, а, с другой, намекнул на необходимости учитывать интересы Кремля, без чего мира в Украине не будет.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
В разговоре с российскими пропагандистами Дмитрий Песков отметил, Россия заинтересована в новом визите спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и ждет его, но даты пока не определены.
Главный рупор Кремля также сказал, что для установления мира в Украине необходимы "совместные усилия на встречных треках".
Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, завершение войны невозможно без "широкого обсуждения европейской безопасности".
