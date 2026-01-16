logo

В Кремле сделали новое заявление об установлении мира в Украине: что требуют

У Путина сделали заявление о дате визита Уиткоффа и Кушнера в РФ

16 января 2026, 13:10
Кравцев Сергей

Путинский режим вновь дает понять, что заинтересован в продолжении переговоров с США, которые ни к чему не приводят и Россия может и дальше продолжать войну против Украины. Это следует из нового заявлением пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Песков, который, с, одной стороны, подтвердил заинтересованность в визите спецпосланников Трампа в России, а, с другой, намекнул на необходимости учитывать интересы Кремля, без чего мира в Украине не будет.

В Кремле сделали новое заявление об установлении мира в Украине: что требуют

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

В разговоре с российскими пропагандистами Дмитрий Песков отметил, Россия заинтересована в новом визите спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и ждет его, но даты пока не определены.

Главный рупор Кремля также сказал, что для установления мира в Украине необходимы "совместные усилия на встречных треках". 

Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, завершение войны невозможно без "широкого обсуждения европейской безопасности".

"Усилия США по украинскому урегулированию отвечают российским интересам. Россия заинтересована в переговорах по Украине, сохраняет открытость к этому процессу", — отметил спикер Кремля. 

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию СМИ о подготовке контактов между представителями России и Соединенных Штатов, которые состоятся в Майами и будут касаться войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, а не российский диктатор Владимир Путин тормозит потенциальное мирное соглашение. Свое заявление американский лидер сделал в интервью "Reuters".




