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В Кремле сделали заявление о состоянии Путина

14 сентября российский президент ушел на самоизоляцию

сегодня, 14:10
Автор:

Елизавета Черных

По словам спикера Кремля Дмитрий Пескова, президент России Владимир Путин, который на днях ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на ТАСС. 

В Кремле сделали заявление о состоянии Путина

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Хорошо. Как обычно", – скал представитель российского лидера, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Владимира Путина. 

Незадолго до этого Песков сообщал, что коронавирусное заболевание диагностировали у людей, которые обеспечивают работу, безопасность и быт главы Кремля. 

Напомним, что 14 сентября стало известно о том, что Владимир Путин вынужден был уйти на самоизоляцию, в связи с тем, что COVID-19 инфицировались люди из его окружения. Сам же президент РФ сообщал о том, что близко общался с человеком, который заболел коронавирусом. Кроме того, российский лидер провел с ним весь день. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывший министр иностранных дел Павел Климкин высказал убеждение, что ему странно слышать от некоторых людей наивные высказывания о том, что после действующего главы Владимира Путина в Кремле появится человек, который будет иметь кардинально иной внешний политический вектор и этот человек будет намного удобнее для Украины, нежели действующий глава Российской Федерации.

Комментируя выборы в российскую Госдуму Павел Климкин отметил, бытует мнение, что для того, чтобы увеличить поддержку правящей партии привлекают граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, но это не совсем так. Такая задача могла стоять, если бы в России были демократические выборы и нужно было увеличить процент для партии власти, но этого в РФ нет, сегодня власть может нарисовать любую цифру по итогам волеизъявления. 



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Источник: https://www.unian.net/world/putin-na-samoizolyacii-v-kremle-sdelali-novoe-zayavlenie-o-ego-sostoyanii-novosti-mira-11548489.html
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