В Кремле сделали заявление о состоянии Путина

По словам спикера Кремля Дмитрий Пескова, президент России Владимир Путин, который на днях ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на ТАСС.

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Хорошо. Как обычно", – скал представитель российского лидера, отвечая на вопрос о состоянии здоровья Владимира Путина.

Незадолго до этого Песков сообщал, что коронавирусное заболевание диагностировали у людей, которые обеспечивают работу, безопасность и быт главы Кремля.

Напомним, что 14 сентября стало известно о том, что Владимир Путин вынужден был уйти на самоизоляцию, в связи с тем, что COVID-19 инфицировались люди из его окружения. Сам же президент РФ сообщал о том, что близко общался с человеком, который заболел коронавирусом. Кроме того, российский лидер провел с ним весь день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что бывший министр иностранных дел Павел Климкин высказал убеждение, что ему странно слышать от некоторых людей наивные высказывания о том, что после действующего главы Владимира Путина в Кремле появится человек, который будет иметь кардинально иной внешний политический вектор и этот человек будет намного удобнее для Украины, нежели действующий глава Российской Федерации.

Комментируя выборы в российскую Госдуму Павел Климкин отметил, бытует мнение, что для того, чтобы увеличить поддержку правящей партии привлекают граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, но это не совсем так. Такая задача могла стоять, если бы в России были демократические выборы и нужно было увеличить процент для партии власти, но этого в РФ нет, сегодня власть может нарисовать любую цифру по итогам волеизъявления.





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