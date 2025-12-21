logo

Россия В Кремле сделали заявление о трехсторонней встрече представителей Украины, США и России
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле сделали заявление о трехсторонней встрече представителей Украины, США и России

В Кремле заявили, что идею трехсторонней встречи Украины, США и России не обсуждают, а переговоры в Майами ведутся только с американской стороной.

21 декабря 2025, 10:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле заявили, что инициатива проведения трехсторонней встречи с участием представителей Украины, США и России пока не находится в практической плоскости. Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, комментируя переговоры, которые ведет российская сторона с американскими представителями в Майами.

В Кремле сделали заявление о трехсторонней встрече представителей Украины, США и России

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

По словам Ушакова, руководитель российской делегации Кирилл Дмитриев направился в США исключительно для контактов с американскими партнерами. Никаких договоренностей или серьезных обсуждений по поводу участия украинской стороны, в частности в формате трехсторонних консультаций, не было.

"Он едет для разговора с нашими американскими партнерами. Нам пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и он не находится в проработке", — отметил Ушаков.

Комментируя встречи Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, Ушаков подчеркнул, что детали переговоров станут известны только по возвращении российского представителя в Москву.

"Через прессу мы получали некоторые сигналы, но никаких бумаг не видел. Дмитриев в гольф не играет, он не умеет. По другому делает все, что нужно. Он в командировке встречается с рядом коллег. Вернется в Москву и доложит. Тогда будем видеть, что будет дальше", — сказал Ушаков.

Отдельно Ушаков подверг критике подходы европейских стран и Киева к изменениям в мирном плане, который ранее предложили США. По его мнению, предложения, продвигаемые европейскими партнерами вместе с Украиной, не способствуют окончанию войны на условиях Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитриев озвучил первые детали переговоров России и США в Майами.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на заявление Макрона о возможности диалога с Путиным.



