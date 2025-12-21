В Кремлі зробили заяву про тристоронню зустріч представників України, США та Росії

У Кремлі заявили, що ініціатива проведення тристоронньої зустрічі за участі представників України, США та Росії наразі не перебуває у практичній площині. Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, коментуючи переговори, які російська сторона веде з американськими представниками у Маямі.

Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел

За словами Ушакова, керівник російської делегації Кирило Дмитрієв вирушив до США виключно для контактів з американськими партнерами. Жодних домовленостей або серйозних обговорень щодо участі української сторони, зокрема у форматі тристоронніх консультацій, не було.

"Він їде для розмови з нашими американськими партнерами. Нам поки ніхто серйозно про цю ініціативу не говорив, і вона не перебуває в проробці", — зазначив Ушаков.

Коментуючи зустрічі Дмитрієва зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером в Маямі, Ушаков наголосив, що деталі перемовин стануть відомі лише після повернення російського представника до Москви.

"Через пресу ми отримували деякі сигнали, але ніяких паперів не бачив. Дмитрієв у гольф не грає, він не вміє. Щодо іншого, робить усе, що потрібно. Він в командировці зустрічається з рядом колег. Повернеться в Москву і доповість. Тоді будемо бачити, що буде далі", — сказав Ушаков.

Окремо Ушаков розкритикував підходи європейських країн і Києва до змін у мирному плані, який раніше запропонували США. На його думку, пропозиції, які просувають європейські партнери разом з Україною, не сприяють закінченню війни на умовах Кремля.

