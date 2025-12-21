Рубрики
Slava Kot
У Кремлі заявили, що ініціатива проведення тристоронньої зустрічі за участі представників України, США та Росії наразі не перебуває у практичній площині. Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, коментуючи переговори, які російська сторона веде з американськими представниками у Маямі.
Юрій Ушаков. Фото з відкритих джерел
За словами Ушакова, керівник російської делегації Кирило Дмитрієв вирушив до США виключно для контактів з американськими партнерами. Жодних домовленостей або серйозних обговорень щодо участі української сторони, зокрема у форматі тристоронніх консультацій, не було.
Коментуючи зустрічі Дмитрієва зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером в Маямі, Ушаков наголосив, що деталі перемовин стануть відомі лише після повернення російського представника до Москви.
Окремо Ушаков розкритикував підходи європейських країн і Києва до змін у мирному плані, який раніше запропонували США. На його думку, пропозиції, які просувають європейські партнери разом з Україною, не сприяють закінченню війни на умовах Кремля.
