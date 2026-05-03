В Кремле серьезно нервничают: в Москву отправляют дополнительные системы ПВО на 9 мая (ФОТО)

В канун празднования 9 мая в Москве фиксируют усиление противовоздушной обороны. В город опрокидывают дополнительные зенитные комплексы С-400, что может свидетельствовать о повышенных опасениях безопасности на фоне роста атак беспилотников по территории России.

Парад в Москве в 2025 году. Фото из открытых источников

По данным аналитического ресурса "Милитарный", в последние дни в столице РФ заметили перемещение дальнобойных систем ПВО. В то же время эксперты не исключают, что речь идет как о новых подразделениях, так и о передислокации уже имеющихся комплексов.

"В самой Москве уже размещено несколько позиций комплексов С-400, поэтому точно утверждать, на фото ли зафиксированы дополнительные системы, или перемещение между позициями комплексов, которые уже находятся на дежурстве, невозможно", — пишет "Милитарный".

По состоянию на 2026 год, Москва имеет многоуровневую систему защиты. Город прикрыт двумя кольцами ПВО, а вокруг него насчитывают не менее 130 позиций зенитных установок. Основу обороны составляют комплексы Панцирь-С1 и Тор, предназначенные для борьбы с дронами и крылатыми ракетами. Их дополняют батареи С-400, способные перехватывать более сложные цели.

Перемещение техники в сторону Москвы

Оборона Москвы

Несмотря на плотную защиту, подготовка к параду в этом году выглядит более сдержанной. По сообщениям российских источников, на Красной площади не планируют демонстрировать военную технику и ограничатся пешим маршем. Авиационная часть мероприятия пока остается в программе.

Также российские СМИ сообщали, что в столице 5, 7 и 9 мая будут ограничены мобильные связи. Кроме того, в ряде регионов России, в частности в Краснодаре, Калининграде и Самаре, парады либо отменили, либо существенно сократили из-за рисков атак.

