logo_ukra

BTC/USD

78736

ETH/USD

2327.33

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі серйозно нервують: у Москву стягують додаткові системи ППО на 9 травня (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі серйозно нервують: у Москву стягують додаткові системи ППО на 9 травня (ФОТО)

У Москві фіксують перекидання додаткових систем ППО С-400 перед парадом 9 травня.

3 травня 2026, 17:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Напередодні святкування 9 травня у Москві фіксують посилення протиповітряної оборони. До міста перекидають додаткові зенітні комплекси С-400, що може свідчити про підвищені побоювання безпеки на тлі зростання атак безпілотників по території Росії.

У Кремлі серйозно нервують: у Москву стягують додаткові системи ППО на 9 травня (ФОТО)

Парад у Москві 2025 року. Фото з відкритих джерел

За даними аналітичного ресурсу "Мілітарний", останніми днями у столиці РФ помітили переміщення далекобійних систем ППО. Водночас експерти не виключають, що йдеться як про нові підрозділи, так і про передислокацію вже наявних комплексів.

"У самій Москві вже розміщено декілька позицій комплексів С-400, тому достеменно стверджувати, чи на фото зафіксовані додаткові системи, чи переміщення між позиціями комплексів, які вже перебувають на чергуванні, неможливо", – пише "Мілітарний".

Станом на 2026 рік Москва має багаторівневу систему захисту. Місто прикрите двома кільцями ППО, а навколо нього нараховують щонайменше 130 позицій зенітних установок. Основу оборони становлять комплекси Панцир-С1 та Тор, які призначені для боротьби з дронами та крилатими ракетами. Їх доповнюють батареї С-400, здатні перехоплювати більш складні цілі.

У Кремлі серйозно нервують: у Москву стягують додаткові системи ППО на 9 травня (ФОТО) - фото 2

Переміщення техніки в бік Москви

У Кремлі серйозно нервують: у Москву стягують додаткові системи ППО на 9 травня (ФОТО) - фото 2

Оборона Москви

Попри щільний захист, підготовка до параду цього року виглядає стриманішою. За повідомленнями російських джерел, на Червоній площі не планують демонструвати військову техніку і обмежаться пішим маршем. Авіаційна частина заходу поки залишається у програмі.

Також російські ЗМІ повідомляли, що у столиці 5, 7 і 9 травня будуть обмеження мобільного зв’язку. Крім того, у низці регіонів Росії, зокрема в Краснодарі, Калінінграді та Самарі, паради або скасували, або суттєво скоротили через ризики атак.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі анонсували "важливий виступ" Путіна на 9 травня, який "чекає увесь світ".

Також "Коментарі" писали, що в Польщі відреагували на перемир’я від Путіна на 9 травня.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини