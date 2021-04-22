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В Кремле сообщили о "красной линии" касательно Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия имеет спорные вопрос с Украиной

сегодня, 21:59
Автор:

Вечканова Елена

Украинцы и граждане других стран активно обсуждают недавнее выступление российского президента Владимира Путина перед населением и правительством РФ.

В Кремле сообщили о "красной линии" касательно Украины

Песков о "красных линиях" для Украины. Фото из открытых источников

Как известно, политик говорил и о внешней политике, сказав о существовании неких "красных линий" для других стран. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, некоторые из них касаются и Украины, сообщает "ТАСС".

Как объяснил Песков, большинство из воображаемых границ, которые проводят в правительстве РФ, связаны с двусторонними дипломатическими отношениями. Это, говорит чиновник, касается многих стран, среди которых, разумеется, присутствует Украина.

По мнению Пескова, "красная линия", касающаяся украинского государства, задевает отдельные национальные интересы Российской Федерации.

Хотя конкретики озвучено не было, вероятно, речь идет о "принадлежности" Крымского полуострова. Напомним, что Россия аннексировала АРК в Украины еще весной 2014 года.

Также Дмитрий Песков не забыл снова повторить о том, что конфликт на Донбассе в РФ относят к сугубо "внутренним украинским вопросам". От России, по словам чиновника, здесь можно лишь ждать посильной помощи, как и от любой другой страны-наблюдателя.

Отметим, что по отношению к Западу список "красных линий" у Кремля немного шире. Как сообщали в Кремле, кроме нацбезопасности, это также вмешательство в выборный или любой другой внутриполитический процесс. А об этом можно прочесть в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, как Владимир Путин отнесся к предложению Зеленского лично увидеться на территории Донбасса.

Также на портале вы можете узнать мнение экспертов насчет анонсированного отведения российских войск от границы с Украиной.


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Источник: https://tass.ru/politika/11216719
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