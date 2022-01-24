logo

BTC/USD

34183.61

ETH/USD

2258.13

LTC/USD

102.48

USD/UAH

28.65

EUR/UAH

32.45

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле успокаивают Запад: обещают не прекращать поставки газа ни при каких обстоятельствах
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле успокаивают Запад: обещают не прекращать поставки газа ни при каких обстоятельствах

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверят, что Россия - надежный поставщик газа

сегодня, 15:40
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российское руководство не допускает возможности, что поставки российского газа в Европу могут быть остановлено после введения санкций против РФ за ее вторжение в Украину. В Кремле называют заявления на эту тему, который появляются в западных СМИ, "фейковой истерией". Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Кремле успокаивают Запад: обещают не прекращать поставки газа ни при каких обстоятельствах

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента назвал заявления о том, что Москва может якобы прекратить поставки энергоресурсов в Европу провокационными сообщениями.

При этом Песков отметил, что история показывает, что даже в периоды, когда отношения Москвы и Запада складывались не очень хорошо, Россия не прекращала выполнять взятые на себя обязательства по своевременной доставке топлива в Европу. Поэтому нет оснований говорить, что сейчас что-то может поменяться и Россия изменить свою позицию. Россия по-прежнему остается гарантом энергобезопасности Европы.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что ранее Россия, как поставщик газа, не давала повода усомниться в своей надежности.

Отметим, в правительстве Великобритании уже сообщили, что в случае российского вторжения в Украину и введения санкций против РФ Кремль может пойти на существенное снижение поставок газа в Европу, что приведет к стремительному росту цен на бензин и газ. Дефицит энергоресурсов в Европе автоматически приведет в росту их стоимости.

Читайте также на портале "Комментарии" — Энтони Блинкен ответил на упреки президента Зеленского: США не сидят, сложив руки и предпринимают все возможные попытки, чтобы Россия передумала нападать на Украину.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!