В Кремле успокаивают Запад: обещают не прекращать поставки газа ни при каких обстоятельствах

Российское руководство не допускает возможности, что поставки российского газа в Европу могут быть остановлено после введения санкций против РФ за ее вторжение в Украину. В Кремле называют заявления на эту тему, который появляются в западных СМИ, "фейковой истерией". Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Спикер российского президента назвал заявления о том, что Москва может якобы прекратить поставки энергоресурсов в Европу провокационными сообщениями.

При этом Песков отметил, что история показывает, что даже в периоды, когда отношения Москвы и Запада складывались не очень хорошо, Россия не прекращала выполнять взятые на себя обязательства по своевременной доставке топлива в Европу. Поэтому нет оснований говорить, что сейчас что-то может поменяться и Россия изменить свою позицию. Россия по-прежнему остается гарантом энергобезопасности Европы.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что ранее Россия, как поставщик газа, не давала повода усомниться в своей надежности.

Отметим, в правительстве Великобритании уже сообщили, что в случае российского вторжения в Украину и введения санкций против РФ Кремль может пойти на существенное снижение поставок газа в Европу, что приведет к стремительному росту цен на бензин и газ. Дефицит энергоресурсов в Европе автоматически приведет в росту их стоимости.

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