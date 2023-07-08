В Кремле уже истерят из-за кассетных боеприпасов у ВСУ

Как передает портал "Комментарии", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выдал новую порцию неадекватных заявлений после того, как Пентагон подтвердил решение о поставке кассетных боеприпасов украинской армии. Своими теориями бывший президент России поделился в соцсетях.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Так, Медведев, оскорбив главу Белого дома Джо Байдена "сонным маразматиком", выдал свою версию того, почему США все же согласились поставить Украине нового вида вооружения.

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"Одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", – заявил Медведев.

Интересно, что помимо своих прогнозов неминуемого ядерного Армагеддона экс-президент РФ решил поделиться своими умозаключениями о Джо Байдене. Российский политик заявил, что Байден "позорно бежал" из Афганистана и "чтобы скрыть позор, разорил экономику Европы". Также, по мнению Медведева, именно Байден "развязал крайне опасный затяжной конфликт с Россией" тем, что поддержал Киев оружием в отражении российской агрессии. Также, написал Медведев, Байден "манит неонацистов в Киеве натовской перспективой", что может развязать Третью мировую войну.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев 3 июля уже грозил ядерным Апокалипсисом. Тогда он также назвал ряд причин, которые, как считает бывший президент РФ, позволят Путину применить ядерное оружие.

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