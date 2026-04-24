В Кремле уже не скрывают горькую правду: стали известны настоящие планы Путина

Кречмаровская Наталия
В эпоху стремительного развития технологий, искусственного интеллекта, быстрого и неограниченного доступа к любой информации в России постепенно опускается "цифровой занавес". Власти РФ отключают интернет, контролируют и регулируют доступ граждан к информации. И российский лидер Владимир Путин уже не скрывает этого.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что Путин на фоне недовольства блокировками вышел к народу с очередными отговорками. Руководитель заверил, что ограничения вводятся из соображений безопасности и поручил обеспечить доступ к "жизненно важным" сервисам типа госуслуг. Аналитики Центра отметили, что Путин фактически подтвердил, что массовые отключения интернета в России продолжатся и станут для россиян нормой.
Аналитики Центра отмечают: Кремль демонстрирует, что не откажется от идеи "суверенного интернета". Контроль над информацией, как объясняют в ЦПД, для режима важнее убытков бизнеса или удобства граждан.
