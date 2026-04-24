Главная Новости Мир Россия В Кремле уже не скрывают горькую правду: стали известны настоящие планы Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле уже не скрывают горькую правду: стали известны настоящие планы Путина

Глава Кремля Путин фактически подтвердил, что ситуация в России будет ухудшаться

24 апреля 2026, 19:17
Кречмаровская Наталия

В эпоху стремительного развития технологий, искусственного интеллекта, быстрого и неограниченного доступа к любой информации в России постепенно опускается "цифровой занавес". Власти РФ отключают интернет, контролируют и регулируют доступ граждан к информации. И российский лидер Владимир Путин уже не скрывает этого.

В Кремле уже не скрывают горькую правду: стали известны настоящие планы Путина

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Путин на фоне недовольства блокировками вышел к народу с очередными отговорками. Руководитель заверил, что ограничения вводятся из соображений безопасности и поручил обеспечить доступ к "жизненно важным" сервисам типа госуслуг. Аналитики Центра отметили, что Путин фактически подтвердил, что массовые отключения интернета в России продолжатся и станут для россиян нормой.

"Заявления Путина россиянам следует воспринимать как сигнал, что лучше не будет, будет только хуже. Массовые блокировки диктатор объясняет заботой о безопасности граждан. "Вопрос безопасности" уже стал традиционной ширмой для оправдания каких-либо ограничений и нарушений прав граждан", — сообщили в ЦПД.

Аналитики Центра отмечают: Кремль демонстрирует, что не откажется от идеи "суверенного интернета". Контроль над информацией, как объясняют в ЦПД, для режима важнее убытков бизнеса или удобства граждан.

"Власть зашла слишком далеко, и заявления Путина россиянам нужно воспринимать как призыв просто смириться с новой реальностью. "Цифровой железный занавес" постоянно опускается, оставляя россиянам выбор между государственной пропагандой и информационной тишиной", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что новая стратегия Кремля коснется каждого россиянина.



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02i46fqWg8ZcW2VseSxDf1qqGsyoMWTFboUYFmWnccdgtyJp26RjNtXfwQ3xSTxbpSl
