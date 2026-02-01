В Кремле выдвинули новый ультиматум Украине: что требует Россия

Россия снова озвучила жесткие требования к Украине, фактически повторив набор ультиматумов, продвигаемых Кремлем с начала полномасштабной войны. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва категорически не принимает размещение каких-либо иностранных военных контингентов на территории Украины в пределах гарантий безопасности.

Александр Грушко. Фото из открытых источников

Александр Грушко в интервью российским медиа заявил, что для Кремля "нет никакой разницы", под каким флагом могут находиться миротворческие иностранные силы в Украине. По его словам, присутствие военных ЕС так же неприемлемо, как и войск НАТО, независимо от формального мандата или названий миссий.

"Мы заявляли о том, что это неприемлемо, никакого членства НАТО и никаких иностранных сил. Нет никакой разницы, если на голове французского капрала будет кепка, а на ней написано "НАТО" или "ЕС"", — сказал Грушко.

Российский дипломат также повторил тезис, что лучшей гарантией безопасности для Украины станут якобы "гарантии безопасности для России". В Москве настаивают, если Украина не будет использована в качестве "плацдарма" для угроз РФ, тогда, по логике Кремля, ее безопасность будет обеспечена автоматически.

Фактически, эти заявления воспроизводят ранее озвученные требования России, которые в Украине и на Западе расценивают как условия капитуляции. Речь идет об отказе Киева от членства в НАТО, внеблоковом и безъядерном статусе, недопущении миротворческих миссий Запада, а также признании временно оккупированных территорий частью РФ.

