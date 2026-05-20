Главная Новости Мир Россия В Кремле заявили, что Путин и Си договорились "о чем-то очень важном": упомянули об Украине
НОВОСТИ

В Кремле заявили, что Путин и Си договорились "о чем-то очень важном": упомянули об Украине

В Кремле заявили о "очень важной" договоренности между Путиным и Си Цзиньпином.

20 мая 2026, 11:11
Slava Kot

В Кремле заявили о новых важных договоренностях между Россией и Китаем после переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал встречу "очень содержательной" и намекнул на достижение стратегического соглашения, детали которого не раскрываются.

Встреча Путина и Си. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков в комментарии российским журналистам заявил, что Путин и Си обсудили широкий спектр вопросов от энергетики до международной политики. По его словам, Москва и Пекин договорились и "о чем-то очень важном", однако подробностей не привел.

"Да, о чем-то очень важном договорились. Сейчас еще многое президент скажет на пресс-конференции", – сказал Ушаков.

Отдельно в Кремле подтвердили, что в ходе закрытой части переговоров Путин и Си Цзиньпин планировали обсудить войну в Украине и другие геополитические вопросы.

"Украина, Тегеран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и так далее", – добавил Ушаков.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Китай происходит положительно. По его словам, переговоры проходят "очень по-деловому и содержательному".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о встречах Путина и Си Цзиньпина в Китае. Стали известны первые заявления лидеров РФ и КНР. Путин и Си Цзиньпин в Пекине подтвердили стратегическое партнерство, обсудили новый мировой порядок и войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что представитель Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского об утверждении Украиной планов ударов по России на июнь. В ответ спикер Кремля обвинил Киев в нежелании идти к миру.



