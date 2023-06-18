В Кремле заявили о фактически выполненной задаче в войне с Украиной

Свое полномасштабное вторжение Владимир Путин объяснял необходимостью "демилитаризации и денацификации" Украины. Теперь у Кремля заявили о фактическом выполнении одной из этих задач. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что одна из главных задач России в войне в Украине почти выполнена.

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"Задача демилитаризации Украины фактически выполнена, Киев использует все меньше своего оружия", — сказал Дмитрий Песков.

Представитель администрации Путина считает, что союзники Украины создают угрозу России.

"Страны НАТО под руководством США все больше "влезают" в украинский конфликт, это обязывает РФ решительно обеспечивать свою безопасность", — говорит спикер Кремля.

Несмотря на заявления Кремля, в России не дали четкого срока того, что, по их мнению, означает "демилитаризация и денацификация" Украины. Кроме того, международное сообщество осуждает агрессивные действия России в Украине и считает "демилитаризацию и денацификацию" не настоящими причинами войны. Национальный институт стратегических исследований указывает, что под этими терминами Путин и его сторонники подразумевают геноцид украинского народа, подтверждающий факты преступных действий РФ в Буче, Бородянке, Мариуполе, Изюме и других городах Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на решение Австралии расторгнуть договор об аренде посольства России.

Также "Комментарии" писали, что российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов не ожидали такого ответа от гостя своей программы на государственном телевидении РФ.