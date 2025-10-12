Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы сохраняет готовность к мирному окончанию войны в Украине. По словам представителя Путина, этому помехой якобы стоит Европа и Киев. Однако эти заявления Кремля не сопровождаются никакими реальными шагами к миру, а Москва продолжает боевые действия, ракетные атаки и выдвигает ультимативные требования к Киеву.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину рассказал о якобы "готовности России к мирному урегулированию" войны в Украине по дипломатическому пути. Однако спикер Кремля продолжил обвинять Киев и ЕС в якобы желании продолжать войну.

"И мы также слышим, что Трамп все же говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы, киевский режим демонстрируют абсолютно нежелание что-то делать в этом росте", — сказал Песков.

Ранее Институт изучения войны в своих отчетах не раз указывал, что Москва регулярно использует риторику "мирного урегулирования", не меняя своих действий на поле боя. Несмотря на заявления о мире, российские войска продолжают наступательные операции на востоке Украины, обстреливают гражданскую инфраструктуру и уничтожают украинские города.

Кроме того, Кремль до сих пор не отказался от своих максималистских требований, включая нейтралитет Украины, уменьшение украинской армии и отказ от членства в НАТО, а также признание оккупированных территорий частью России, статус русского языка и поддержка позиций РПЦ на территории Украины. Также в Кремле отвергали переговоры с Зеленским и Путиным или трехсторонний формат с участием президента США Дональда Трампа.

Таким образом, Россия пытается создать иллюзию, будто именно Киев и ЕС не хотят мира, тогда как сама Москва "открыта к переговорам".

