logo

BTC/USD

28212.76

ETH/USD

1587.51

LTC/USD

64.08

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле заявили о необходимости немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры: к кому обратились в России
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле заявили о необходимости немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры: к кому обратились в России

Россия призвала прекратить ведение военных действий и настаивает на процессе мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

сегодня, 17:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин совершил несколько международных звонков, в частности, к премьеру Израиля Биньямина Нетаньяху и президенту Палестины Махмуду Аббасу. Путин призвал лидеров обеих стран начать мирные переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле заявили о необходимости немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры: к кому обратились в России

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После телефонных разговоров Путина между лидерами Палестины и Израиля помощник президента РФ Юрий Ушаков озвучил главные положения. Таким образом, в Кремле призывают прекратить огонь.


"Кремль призвал немедленно прекратить стрельбу в Израиле и Газе", — сообщил Ушаков и добавил, что Россия просит "начать процесс политического урегулирования".

Согласно официальному заявлению, Кремль настаивает начать мирные переговоры и использовать формулу ООН по созданию двух государств.

Интересно, что большинство мировых лидеров осудили действия нападавшего на Израиль ХАМАС, однако Путин не реагировал в первые дни на ситуацию. Первые комментарии Путина по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке касались заявления о политике США, которая якобы не учла потребность палестинцев. Путин годами пытался поддерживать крепкие связи с Израилем и Палестиной. Однако в результате войны в Украине и заявления Путина о борьбе с "нацистами" отношения между Кремлем и Израилем ухудшились, особенно это касается союза России с Ираном, который является прямым врагом Израиля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль изменил свое решение по военной операции в Секторе Газа.

Также "Комментарии" писали, что в ООН сделали тревожное заявление по сектору Газа: не хватает мешков для трупов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tass_agency/214577
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!