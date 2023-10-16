В Кремле заявили о необходимости немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры: к кому обратились в России

Президент России Владимир Путин совершил несколько международных звонков, в частности, к премьеру Израиля Биньямина Нетаньяху и президенту Палестины Махмуду Аббасу. Путин призвал лидеров обеих стран начать мирные переговоры. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После телефонных разговоров Путина между лидерами Палестины и Израиля помощник президента РФ Юрий Ушаков озвучил главные положения. Таким образом, в Кремле призывают прекратить огонь.

"Кремль призвал немедленно прекратить стрельбу в Израиле и Газе", — сообщил Ушаков и добавил, что Россия просит "начать процесс политического урегулирования".

Согласно официальному заявлению, Кремль настаивает начать мирные переговоры и использовать формулу ООН по созданию двух государств.

Интересно, что большинство мировых лидеров осудили действия нападавшего на Израиль ХАМАС, однако Путин не реагировал в первые дни на ситуацию. Первые комментарии Путина по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке касались заявления о политике США, которая якобы не учла потребность палестинцев. Путин годами пытался поддерживать крепкие связи с Израилем и Палестиной. Однако в результате войны в Украине и заявления Путина о борьбе с "нацистами" отношения между Кремлем и Израилем ухудшились, особенно это касается союза России с Ираном, который является прямым врагом Израиля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Израиль изменил свое решение по военной операции в Секторе Газа.

Также "Комментарии" писали, что в ООН сделали тревожное заявление по сектору Газа: не хватает мешков для трупов.