В Кремле заявили о редком случае относительно абсолютного согласия с Байденом

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена о создании нового мирового порядка и заявил, что Россия "совершенно согласна" с этой идеей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Представитель администрации президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова Байдена о конце старого мирового порядка и формировании нового.

"Тот редкий случай, когда мы абсолютно с ним соглашаемся. Миру нужен новый порядок, основанный на других принципах: без попыток других стран навязывать свою волю, решения и так далее", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков и добавил, что "США сделать это не смогут".

Напомним, что президент США в предвыборной речи заявил о необходимости формирования нового мирового порядка. По словам Байдена, мир находился в послевоенной эре, которая была достаточно стабильным местом, однако теперь пришло время перемен. Президент США привел пример Японии и Южной Кореи, которые после Второй мировой войны имели конфликтные отношения, однако теперь объединились и совместно помогают Украине против России.

Джо Байден утверждает, что есть уникальная возможность объединиться всем миром. Байден в речи указал, что "решения, которые мы примем в следующие четыре-пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре-пять десятилетий".



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Соединенные Штаты раскритиковали Китай из-за приезда Путина, ведь таким образом президент РФ получил площадку для российской пропаганды о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Минобороны США объяснили, почему перед Украиной и Израилем стоят разные условия использования оружия в войны против агрессоров.