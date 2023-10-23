В МИД РФ отреагировали на заявления о "пьяной шм*ре" Захаровой

МИД России официально отреагировало на скандальные заявления пропагандиста Евгения Сатановского, который назвал спикера МИД Марию Захарову "сильно пьющей шм*рой".

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Как говорится в заявлении МИД, 17 октября Сатановский на канале израильского журналиста "распространил заведомо ложную информацию и оскорбительные высказывания" в отношении официального представителя, директора Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.

"Это повлекло увольнение Евгения Сатановского с канала "Соловьев LIVE", где он вел авторскую передачу", — отметили в МИД РФ.

Интересно, что эту публикацию ведомство Сергея Лаврова подало, как опровержение фейка о том, что Захарова не является алкоголичкой.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские пропагандисты всё чаще начинают срываться, пытаясь вырваться за рамки бреда, в которые их ставит Кремль. Недавно не выдержал востоковед и политолог, бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский, который на фоне проарабской позиции путинского режима в израильско-палестинском конфликте назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову "сильно выпивающей шмарой", а замглавы МИД Михаила Богданова "сильно спившимся замминистра". В итоге топ-пропагандист Владимир Соловьев уволил Сатановского с канала "Соловьев LIVE" и извинялся перед питомцами Лаврова. Сатановский, впрочем, не унялся и предрек возможность распада РФ после ухода Путина, на смену которому может прийти "какое-то мелкое слабенькое дерьмо". И в качестве примера привел экс-президента Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост зампреда Совбеза РФ и отличается неадекватными высказываниями. О чем говорят подобные выплески от пропагандистов страны-агрессора? Это тенденция – или исключения из правил? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



