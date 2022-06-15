В МИД России рассказали, когда поставят точку в войне с Украиной

В Кремле заявляют, что готовы вновь сесть за стол переговоров с представителями Украины, но при этом отметили, что об окончании так называемой "военной спецоперации" России в Украине пока речь не идет. Москва заявила, что поставит точку в так называемой "спецоперации", когда сама посчитает это необходимым. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

МИД РФ. Фото: из открытых источников

Российский замминистра отметил, что Россия сама решит, когда и в каком месте поставить точку в так называемой "спецоперации". При этом Рябков отметил, что мнение стратегов и аналитиков с Вашингтона и других столиц в России учитывать не будут.

При этом российский дипломат продолжил риторику своего шефа Лаврова, обвинив власти Украины во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в нежелании возобновлять переговоры с Россией.

Отметим, в одном из недавних своих заявлений Владимир Зеленский заявил, что с Россией есть смысл разговаривать только в ом случае, если эти разговоры будут предметными, а не пустой тратой времени. Президент Украины потребовал от Кремля прекратить войну в Украину, остановить боевые действия и тогда сесть за стол переговоров.

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