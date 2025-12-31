logo

Россия В Минобороны РФ показали карту "атаки" на резиденцию Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны РФ показали карту "атаки" на резиденцию Путина

Россия показала карту якобы атаки дронов на резиденцию Путина в Валдае.

31 декабря 2025, 11:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство обороны России лишь на третий день после заявленной "атаки" беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Валдайском районе Новгородской области якобы обнародовало карту удара и провело специальный брифинг. В ведомстве назвали инцидент "целенаправленной террористической атакой" и возложили ответственность на Украину.

В Минобороны РФ показали карту "атаки" на резиденцию Путина

Александр Романенков. Фото из открытых источников

Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков выступил во время специального брифинга по так называемому "отражению атаки" на резиденцию Путина в ночь на 29 декабря.

В Минобороны утверждают, что дроны запускались с территорий Сумской и Черниговской областей, а для "удара" якобы использовали 91 БПЛА, которые пролетали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Российская сторона заявляет, что средства ПВО сбили все беспилотники, в том числе 49 над Брянской областью и 41 над Новгородской.

Как уверяют в МО РФ, никаких разрушений резиденции и пострадавших нет.

Во время брифинга также показали схему "эшелонированной атаки", однако никаких видео, фото отломков или независимых подтверждений представлено не было.

В Минобороны РФ показали карту ”атаки” на резиденцию Путина - фото 2

Карта "атаки" на резиденцию Путина по версии Минобороны РФ

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сразу отрицал причастность Киева к любым атакам на резиденцию Путина. Местные жители Валдайского района в комментариях российским и независимым медиа сообщали, что не слышали ни звуков дронов, ни работы систем ПВО. Кремль также отказался публиковать какие-либо доказательства инцидента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отказались отвечать, жив ли Путин после "атаки" на его резиденцию.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция Китая на "атаку" дронов по резиденции Путина.



