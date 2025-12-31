В Минобороны РФ показали карту "атаки" на резиденцию Путина

Министерство обороны России лишь на третий день после заявленной "атаки" беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Валдайском районе Новгородской области якобы обнародовало карту удара и провело специальный брифинг. В ведомстве назвали инцидент "целенаправленной террористической атакой" и возложили ответственность на Украину.

Александр Романенков. Фото из открытых источников

Начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков выступил во время специального брифинга по так называемому "отражению атаки" на резиденцию Путина в ночь на 29 декабря.

В Минобороны утверждают, что дроны запускались с территорий Сумской и Черниговской областей, а для "удара" якобы использовали 91 БПЛА, которые пролетали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Российская сторона заявляет, что средства ПВО сбили все беспилотники, в том числе 49 над Брянской областью и 41 над Новгородской.

Как уверяют в МО РФ, никаких разрушений резиденции и пострадавших нет.

Во время брифинга также показали схему "эшелонированной атаки", однако никаких видео, фото отломков или независимых подтверждений представлено не было.

Карта "атаки" на резиденцию Путина по версии Минобороны РФ

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сразу отрицал причастность Киева к любым атакам на резиденцию Путина. Местные жители Валдайского района в комментариях российским и независимым медиа сообщали, что не слышали ни звуков дронов, ни работы систем ПВО. Кремль также отказался публиковать какие-либо доказательства инцидента.

