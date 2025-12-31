У Міноборони РФ показали карту "атаки" на резиденцію Путіна

Міністерство оборони Росії лише на третій день після заявленої "атаки" безпілотників на резиденцію Володимира Путіна у Валдайському районі Новгородської області оприлюднило нібито карту удару та провело спеціальний брифінг. У відомстві назвали інцидент "цілеспрямованою терористичною атакою" та поклали відповідальність на Україну.

Олександр Романенков. Фото з відкритих джерел

Начальник зенітних ракетних військ ВКС Росії генерал-майор Олександр Романенков виступив під час спеціального брифінгу щодо так званого "відбиття атаки" на резиденцію Путіна в ніч на 29 грудня.

У Міноборони стверджують, що дрони запускалися з територій Сумської та Чернігівської областей, а загалом для "удару" нібито використали 91 БПЛА, які пролітали над Брянською, Смоленською, Тверською та Новгородською областями. Російська сторона заявляє, що засоби ППО збили всі безпілотники, зокрема 49 над Брянською областю та 41 над Новгородською.

Як запевняють у МО РФ, жодних руйнувань резиденції та постраждалих немає.

Під час брифінгу також показали схему "ешелонованої атаки", однак жодних відео, фото уламків чи незалежних підтверджень представлено не було.

Карта "атаки" на резиденцію Путіна за версією Міноборони РФ

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський одразу заперечив причетність Києва до будь-яких атак на резиденцію Путіна. Місцеві жителі Валдайського району в коментарях російським та незалежним медіа повідомляли, що не чули ані звуків дронів, ані роботи систем ППО. Кремль також відмовився публікувати будь-які докази інциденту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відмовилися відповідати чи живий Путін після "атаки" на його резиденцію.

Також "Коментарі" писали, що з’явилась реакція Китаю на "атаку" дронів по резиденції Путіна.