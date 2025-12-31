logo_ukra

BTC/USD

88324

ETH/USD

2965.88

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Міноборони РФ показали карту "атаки" на резиденцію Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

У Міноборони РФ показали карту "атаки" на резиденцію Путіна

Росія показала карту нібито атаки дронів на резиденцію Путіна у Валдаї.

31 грудня 2025, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністерство оборони Росії лише на третій день після заявленої "атаки" безпілотників на резиденцію Володимира Путіна у Валдайському районі Новгородської області оприлюднило нібито карту удару та провело спеціальний брифінг. У відомстві назвали інцидент "цілеспрямованою терористичною атакою" та поклали відповідальність на Україну.

У Міноборони РФ показали карту "атаки" на резиденцію Путіна

Олександр Романенков. Фото з відкритих джерел

Начальник зенітних ракетних військ ВКС Росії генерал-майор Олександр Романенков виступив під час спеціального брифінгу щодо так званого "відбиття атаки" на резиденцію Путіна в ніч на 29 грудня.

У Міноборони стверджують, що дрони запускалися з територій Сумської та Чернігівської областей, а загалом для "удару" нібито використали 91 БПЛА, які пролітали над Брянською, Смоленською, Тверською та Новгородською областями. Російська сторона заявляє, що засоби ППО збили всі безпілотники, зокрема 49 над Брянською областю та 41 над Новгородською. 

Як запевняють у МО РФ, жодних руйнувань резиденції та постраждалих немає. 

Під час брифінгу також показали схему "ешелонованої атаки", однак жодних відео, фото уламків чи незалежних підтверджень представлено не було.

У Міноборони РФ показали карту ”атаки” на резиденцію Путіна - фото 2

Карта "атаки" на резиденцію Путіна за версією Міноборони РФ

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський одразу заперечив причетність Києва до будь-яких атак на резиденцію Путіна. Місцеві жителі Валдайського району в коментарях російським та незалежним медіа повідомляли, що не чули ані звуків дронів, ані роботи систем ППО. Кремль також відмовився публікувати будь-які докази інциденту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відмовилися відповідати чи живий Путін після "атаки" на його резиденцію.

Також "Коментарі" писали, що з’явилась реакція Китаю на "атаку" дронів по резиденції Путіна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини