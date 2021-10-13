В Москве 17-летний подросток устроил стрельбу возле школы (ВИДЕО)

В столице Российской Федерации незнакомец начал стрелять около одного из учебных заведений, сейчас образовательное учреждение уже охраняют. Об этом сообщает Telegram канал Baza.

Юноша стрелял у российской школы (фото из открытых источников)

Это произошло возле учебного заведения №1260, которое находится на юго-западе Москвы. Стрельба спровоцировала панику. Установлено, что виновник инцидента немало времени находился возле школы с автоматическим оружием, только потом три или четыре раза стрелял в верх и исчез.

Но в учебных помещениях всеми подручными средствами забаррикадировали дверь. Всех школьников ближайших учебных заведений, которые могли слышать стрельбу, отпустили, обучение отменили.

Злоумышленника с автоматическим оружием задержали. Ему 17 лет, зовут Александром Соболевым. Проверили и изъяли его оружие, которое было страйкбольным. Сейчас в его квартире находятся работники ФСБ.

Что побудило 17-летнего москвича к этому поступку не сообщают. Пострадавших, к счастью, нет.

Уголовные дела с участием подростков в России

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России, в школе зарезали ученика 9 класса . Раненый ребенок ушел из жизни в больнице, хотя врачи делали все возможное, чтобы его спасти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию руководительницы прессслужбы МВД Дагестанской республики Гайаны Гариевои.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России психически больная девушка изготовила бомбы , но никто этого не заметил. В городе Омске несовершеннолетняя ученица, которая имела психическое заболевание, задумала подорвать образовательное учреждение, где училась. Вместе со сверстником они смастерили взрывчатку, но неудачно испытали ее и решили отложить этот свой замысел.

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