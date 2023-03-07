В Москве горит здание Министерства внутренних дел (ВИДЕО)

7 марта в российской столице загорелось помещение Министерства внутренних дел России. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Пожар в помещении МВД в Москве (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что пожар произошел после обеда в главном отделении российского МВД в Москве по улице Петровка, 38. Россияне заявляют, что возгорание произошло на третьем этаже.

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Якобы загорелись строительные материалы. На место пожара выехали пожарные.

По сообщению российских пабликов, что на место инцидента приехали 9 автомобилей МЧС и скорая помощь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России горел газопровод . 20 декабря в европейской части Российской Федерации взорвался газопровод. Причина пожара выясняется, однако огромный столб огня зафиксировали местные жители и выложили видео в сеть. Взрыв, а за ним пожар произошел возле села Калинино Вурнарского района, Чувашии. Звуки взрыва были мощными и привлекли внимание местных жителей, зафиксировавших последствия взрыва и большой столб огня. Российские официальные лица не сообщали о причинах взрыва на газопроводе. По предварительным данным пострадавших и погибших нет, материальный ущерб подсчитывается. Поврежденный газопровод в Чувашии является частью энергетической сети, с помощью которой российский газ поступал в Европу через газопровод Уренгой-Помары-Ужгород.

Также "Комментарии" писали о том, что просто на заводе взорвался в России военно-транспортный самолет. На авиастроительном заводе "Авиастар" в Ульяновске произошла разгерметизация фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А в ходе испытаний. Как информируют росСМИ, в результате инцидента шесть работников предприятия пострадали, один из них скончался от полученных травм.



