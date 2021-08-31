В Москве надуются, что Вашингтон повлияет на Зеленского

В Москве подтвердили, что внимательно следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет ТАСС, цитируя слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков Фото: liga.net

Спикер российского президента отметил, что в Кремле даже не рассматривают возможность, как повлиять на украино-американские отношения, но верят, что Белый Дом найдет слова, как повлиять на Киев в вопросе реализации Минских соглашений.

Песков считает, что администрации США по силам найти нужные слова для украинского президента, чтобы он согласился начать выполнять Минские соглашения. Напомнил пресс-секретарь Путина и о взятых на себя обязательствах Зеленский во время парижского саммита. Песков отметил, что, выполнив все условия мирного урегулирования конфликта на Донбассе в Украину скорее придет мир.

В Кремле уверены, что визит президента Зеленского в США абсолютно никак не отобразиться на российско-американских отношениях и на отношениях Киева и Москвы.

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Читайте на "Комментариях" — Песков отметил, что Россия не может ручаться за соблюдение режима тишины на Донбассе, ведь никак не причастна к конфликту и Путин не может в него вмешиваться. Москва отметила, что не влияет на соблюдение режима прекращения огня.

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