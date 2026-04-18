В Москве вне себя: какое предложение Путина отклонил Трамп

В Кремле фактически признали, что официальный Вашингтон не поддержал инициативу диктатора Владимира Путина по вывозу обогащенного урана из Ирана в Россию в рамках потенциального мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

При этом спикер уточнил, что предложение пока "не на столе переговоров" и "не востребовано" со стороны США.

По словам Пескова, Россия готова принять иранский уран и неоднократно заявляла об этом ранее. В то же время в США не проявили интереса к такой инициативе.

Речь идет о предложении, которое Путин озвучил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 9 марта. Тогда стороны обсуждали, в частности, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Иран официально опроверг заявления президента США Дональда Трампа о том, что якобы Тегеран готов передать ядерные материалы Соединенным Штатам. Глава МИД обвинили американского президента во лжи.

Топ-дипломат Ирана Эсмаил Багаи заявил, что передача урана даже не является предметом переговоров. Чиновник назвал слова лидера США попыткой выдать желаемое за действительное.

"Обогащенный Ираном уран никуда не будет передан; передача урана в Соединенные Штаты не была для нас вариантом", — отметил Бахаи.

