У Москві у нестямі: яку пропозицію Путіна відхилив Трамп

У Кремлі фактично визнали, що офіційний Вашингтон не підтримав ініціативу диктатора Володимира Путіна щодо вивезення збагаченого урану з Ірану до Росії в рамках потенційної мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

При цьому спікер уточнив, що пропозиція поки що "не на столі переговорів" і "не затребувана" з боку США.

За словами Пєскова, Росія готова прийняти іранський уран і неодноразово заявляла про це раніше. Водночас у США не виявили інтересу до такої ініціативи.

Йдеться про пропозицію, яку Путін озвучив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 9 березня. Тоді сторони обговорювали, зокрема, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

