У Москві у нестямі: яку пропозицію Путіна відхилив Трамп
У Москві у нестямі: яку пропозицію Путіна відхилив Трамп

Кремль визнав, що Трамп відмовився від послуг Путіна щодо вивезення іранського урану

18 квітня 2026, 09:17
Кравцев Сергей

У Кремлі фактично визнали, що офіційний Вашингтон не підтримав ініціативу диктатора Володимира Путіна щодо вивезення збагаченого урану з Ірану до Росії в рамках потенційної мирної угоди. Як передає портал "Коментарі", про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

При цьому спікер уточнив, що пропозиція поки що "не на столі переговорів" і "не затребувана" з боку США.

За словами Пєскова, Росія готова прийняти іранський уран і неодноразово заявляла про це раніше. Водночас у США не виявили інтересу до такої ініціативи.

Йдеться про пропозицію, яку Путін озвучив під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 9 березня. Тоді сторони обговорювали, зокрема, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран офіційно спростував заяви президента США Дональда Трампа про те, що Тегеран нібито готовий передати ядерні матеріали Сполученим Штатам. Глава МЗС звинуватили американського президента у брехні. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Jerusalem Post.

Топ-дипломат Ірану Есмаїл Багаї заявив, що передача урану навіть не є предметом переговорів. Чиновник назвав слова лідера США спробою видати бажане за дійсне.

"Збагачений Іраном уран нікуди не буде передано; передача урану до Сполучених Штатів не була для нас варіантом", — зазначив Бахаї.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп публічно визнав, що США зараз зосереджені на Ірані, а не в Україні. Про це Трамп заявив під час спілкування із представниками мас-медіа.




