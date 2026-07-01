В Москве вырос страх из-за войны: экс-спичрайтер Путина объяснил, как удары по РФ изменили настроения россиян

Регулярные атаки беспилотников по Москве все сильнее влияют на настроения российского общества. Если раньше большинство жителей столицы РФ воспринимали войну как отдаленное событие, то теперь оно непосредственно затрагивает их повседневную жизнь. Об этом заявил бывший спичрайтер Владимира Путина, политолог Аббас Галлямов.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Аббас Галлямов рассказал, что закрытые социологические исследования свидетельствуют о заметном росте запроса у россиян на прекращение войны. Если год назад москвичи преимущественно надеялись на завершение боевых действий, то сейчас все большее количество людей требуют от власти либо быстро достичь заявленных целей, либо прекратить войну.

Галлямов утверждает, что недовольство в столице формируют сразу несколько факторов. Среди них, усиление государственных ограничений, цензура, блокировка интернет-ресурсов, в частности Telegram, YouTube, а также постоянный страх из-за атак беспилотников.

"Появился физический страх за себя и детей. После последней атаки этот фактор усилился... Люди видят слишком очевидную ложь. Кто-то воспринимает ее как хамство, кто-то как признак полной неадекватности власти. На такое люди не подписывались", — сказал Галлямов.

Политолог также считает, что война постепенно теряет поддержку среди тех, кто раньше одобрял действия Кремля. По его оценке, все больше россиян хотели бы вернуться к жизни, которая существовала до полномасштабного вторжения в 2022 году, а вопрос захвата новых территорий уже не имеет для них такого значения.

По мнению Галлямова, изменения ощущаются и внутри российских властей. Поскольку большинство высокопоставленных чиновников постоянно находятся в Москве, они также лично сталкиваются с последствиями атак беспилотников и лучше осознают общественные настроения.

"Для России Москва – центр, откуда расходятся все политические сигналы. Белгород большинству кажется чем-то далеким, а Москва – это совсем другое. Если прилетит Кремлем и там появится дыра, это будет событие вселенского масштаба. Тогда из Москвы по всей стране начнет распространяться совсем другое чувство войны", – подытожил Галлямов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне начали массово искать в интернете, когда закончится война.

Также "Комментарии" писали, что Forbes прогнозирует возможное завершение правления Владимира Путина в течение трех лет.