В Москве загорелась телебашня: подробности (ВИДЕО)

9 октября, в воскресенье, в Москве загорелась телевизионная башня. Об этом пишут российские СМИ.

В Москве загорелась телебашня (фото из открытых источников)

На опубликованных кадрах, разлетевшихся по сети, видно как телебашня горит, из нее летят искры. Но прибывшие по вызову российские пожарные сообщили, что не нашли признаков горения.

Российские экстренные службы сообщили, что в результате возгорания на телевизионной башне никто не пострадал.

В настоящее время московские власти не сообщают, что стало причиной пожара.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России вспыхнул очередной пожар . В России произошел масштабный пожар на одном из газовых трубопроводов. Об этом написал в Фейсбуке политический эксперт Валерий Клочок. Речь идет о трубопроводе, который находится на территории одного из крупнейших в России и мире Уренгойского газового месторождения, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе. Пожар горит на участке "Газпром — добыча Уренгой". Огонь разгорелся между газовыми промыслами 7-8, там разорвалась труба, по которой качали природный газ, ее диаметр 1,4 метра. В российских СМИ отмечено, что пожар на месторождении локализован. В компании "Газпром, добыча Уренгой" сообщают, что угрозы распространения огня нет, а предприятие по добыче газа работает в штатном режиме.

Также "Комментарии" писали о том, что в России загорелся строящийся корабль. Так, по данным российских новостных медиа, в Санкт-Петербурге произошел пожар на строящемся траулере "Механик Маслак". К ликвидации пожара привлечены 14 единиц техники и 58 человек личного состава от МЧС РФ. Площадь возгорания уточняется. Известно, что пострадавших в результате возгорания нет. В сети отображаются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как над судном вздымаются огромные клубы дыма.





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