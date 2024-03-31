В одном из регионов России введен режим контртеррористической операции

Россия ввела режим контртеррористической операции (КТО) в двух городах Дагестана – Махачкале и Каспийске. Главная цель таких действий, как заявляют силовые структуры России, это борьба с экстремизмом и терроризмом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



В России введен режим контртеррористической операции. Фото из открытых источников

Информационный центр Национального антитеррористического комитета РФ (НАК) сообщил, что в Махачкале и Каспийске введен режим контртеррористической операции. По их информации, силовики из ФСБ заблокировали в нескольких домах этих городов лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности.

Режим контртеррористической операции – это особый режим в РФ, предусматривающий усиленную охрану общественного порядка, активную проверку документов, а также поиск лиц, которые могут быть причастны к теракту.

Прошлый случай оглашения режима КТО в России произошел 3 марта, тогда российские спецслужбы вели перестрелку в городе Карабулак Ингушетии. Тогда местные жители вели активную стрельбу против российских правоохранителей. Конфликт закончился ликвидацией шести боевиков в течение 24 часов.

До этого режим контртеррористической операции также вводился в Белгороде. В мае российские добровольцы из РДК пересекли границу и вели активные боевые действия на территории РФ. Также режим КТО вводился в июне прошлого года в Москве и Воронеже, когда произошел бунт Евгения Пригожина.

Самый длительный период КТО существовал в России с 1999 года по 2009 год. Тогда режим контртеррористической операции был связан с чеченскими войнами и противостоянием чеченцев с россиянами. Кроме того, КТО активно вводился россиянами по всему Кавказу, в том числе в Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии.

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