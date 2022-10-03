В открытое море вышла российская атомная подлодка с торпедами название которых "оружие Апокалипсиса"

Владимир Путин готовится к новому ядерному противостоянию между Россией и странами Запада. Разведка НАТО сообщила, что атомная подлодка "Белгород" вышла в море и исчезла с их радаров. Существует вероятность, что таким образом РФ хочет опробовать торпеду под названием "Посейдон", имеющую и альтернативное имя – "оружие Апокалипсиса". Об этом сообщает итальянское издание La R epubblica.

В открытое море вышла российская подлодка с атомным оружием. Фото с открытых источников

"Оружие Апокалипсиса" получило такое имя из-за разрушительных последствий, которые оно может повлечь за собой. Торпеда с ядерной боеголовкой может проплыть незамеченной тысячи километров и сдетонировать у побережья большого города. Взрыв образует большие волны, которые могут нанести мощный удар по прибрежным территориям.

У США есть сеть спутников, которые улавливают и показывают перемещение торпед, но "Посейдон" начинает двигаться на значительных глубинах и тепло от двигателей ракеты невозможно проследить.

Атомная подлодка "Белгород" является новым прототипом в армии РФ. Россия сосредоточилась на производстве подлодок, ведь не может конкурировать с авианосцами и крейсерами США.

Ранее разведка НАТО относилась скептически к разработке "оружия Апокалипсиса", ведь большинство экспертов не верят, что торпеда уже может быть готова.

Портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация начала испытание на малолюдной территории ракету, которую называют "летучим Чернобылем".

Также "Комментарии" сообщали о том, что разрушение газопровода "Северный поток-2" вероятно было вызвано применением взрывчатки. Такие отчеты предоставляют Швеция и Дания, в чьих акваториях сложился инцидент.





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