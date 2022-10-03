logo

BTC/USD

19249.24

ETH/USD

1300.39

LTC/USD

53.08

USD/UAH

41.20

EUR/UAH

40.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В открытое море вышла российская атомная подлодка с торпедами название которых "оружие Апокалипсиса"
commentss НОВОСТИ Все новости

В открытое море вышла российская атомная подлодка с торпедами название которых "оружие Апокалипсиса"

Оружие может уничтожить такие крупные города, как Одесса, Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

сегодня, 15:20
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Владимир Путин готовится к новому ядерному противостоянию между Россией и странами Запада. Разведка НАТО сообщила, что атомная подлодка "Белгород" вышла в море и исчезла с их радаров. Существует вероятность, что таким образом РФ хочет опробовать торпеду под названием "Посейдон", имеющую и альтернативное имя – "оружие Апокалипсиса". Об этом сообщает итальянское издание La R epubblica.

В открытое море вышла российская атомная подлодка с торпедами название которых "оружие Апокалипсиса"

В открытое море вышла российская подлодка с атомным оружием. Фото с открытых источников

"Оружие Апокалипсиса" получило такое имя из-за разрушительных последствий, которые оно может повлечь за собой. Торпеда с ядерной боеголовкой может проплыть незамеченной тысячи километров и сдетонировать у побережья большого города. Взрыв образует большие волны, которые могут нанести мощный удар по прибрежным территориям.

У США есть сеть спутников, которые улавливают и показывают перемещение торпед, но "Посейдон" начинает двигаться на значительных глубинах и тепло от двигателей ракеты невозможно проследить.

Атомная подлодка "Белгород" является новым прототипом в армии РФ. Россия сосредоточилась на производстве подлодок, ведь не может конкурировать с авианосцами и крейсерами США.

Ранее разведка НАТО относилась скептически к разработке "оружия Апокалипсиса", ведь большинство экспертов не верят, что торпеда уже может быть готова.

Портал "Комментарии" сообщал, что Российская Федерация начала испытание на малолюдной территории ракету, которую называют "летучим Чернобылем".

Также "Комментарии" сообщали о том, что разрушение газопровода "Северный поток-2" вероятно было вызвано применением взрывчатки. Такие отчеты предоставляют Швеция и Дания, в чьих акваториях сложился инцидент.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2022/10/01/news/belgorod_sottomarino_mar_baltico_russia-368180406/?ref=search
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!