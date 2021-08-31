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Главная Новости Мир Россия В результате схода лавины в Кавказских горах сильно пострадала украинка: подробности
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В результате схода лавины в Кавказских горах сильно пострадала украинка: подробности

Лавиной на горе Казбек накрыло двух поляков и трех украинцев

сегодня, 15:34
Автор:

Денис Подставной

Из-за схода лавины на вершине горы Казбек пострадали украинцы. Об этом сообщает издание RMF24.

В результате схода лавины в Кавказских горах сильно пострадала украинка: подробности

Лавина. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел на высоте около 4 700 метров. Согласно данным польской спасательной организации "Безопасный Казбек" лавиной накрыло двух поляков и трех украинцев. 

Как рассказал координатор проекта Марцин Бленский, лавина была более 300 метров в ширину и около 200 метров в длину. В результате происшествия больше всего пострадала гражданка Украины. Она получила множественные переломы конечностей. 

Все потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Северной Осетии группу альпинистов накрыла лавина. Очевидец происшествия вытащил одну женщину из-под снега. Она была травмирована. В МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета на помощь пострадавшим, так как сход лавины произошел со стороны Грузии. На помощь альпинистам будет направлен грузинский вертолет. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на реке Хуаллага, что на севере Перу произошло столкновение двух суден. Грузовая баржа, перевозившая нефть, протаранила лодку, в которой находилось около 80 человек. Среди пассажиров находилось много несовершеннолетних. После сильного удара лодка раскололась на две части и пошла ко дну. На место происшествия поспешили спасатели. Им удалось спасти жизни, как минимум 60 человек. 11 человек погибло и еще 14 числятся пропавшими без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-potezna-lawina-pod-kazbekiem-porwala-polakow,nId,5453789#crp_state=1
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