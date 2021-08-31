В результате схода лавины в Кавказских горах сильно пострадала украинка: подробности

Из-за схода лавины на вершине горы Казбек пострадали украинцы. Об этом сообщает издание RMF24.

Лавина. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел на высоте около 4 700 метров. Согласно данным польской спасательной организации "Безопасный Казбек" лавиной накрыло двух поляков и трех украинцев.

Как рассказал координатор проекта Марцин Бленский, лавина была более 300 метров в ширину и около 200 метров в длину. В результате происшествия больше всего пострадала гражданка Украины. Она получила множественные переломы конечностей.

Все потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Северной Осетии группу альпинистов накрыла лавина. Очевидец происшествия вытащил одну женщину из-под снега. Она была травмирована. В МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета на помощь пострадавшим, так как сход лавины произошел со стороны Грузии. На помощь альпинистам будет направлен грузинский вертолет. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на реке Хуаллага, что на севере Перу произошло столкновение двух суден. Грузовая баржа, перевозившая нефть, протаранила лодку, в которой находилось около 80 человек. Среди пассажиров находилось много несовершеннолетних. После сильного удара лодка раскололась на две части и пошла ко дну. На место происшествия поспешили спасатели. Им удалось спасти жизни, как минимум 60 человек. 11 человек погибло и еще 14 числятся пропавшими без вести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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