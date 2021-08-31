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В Северной Осетии группу украинцев накрыла лавина

В горах Северной Осетии трех украинцев накрыла лавина

сегодня, 13:59
Автор:

Денис Подставной

В Северной Осетии при сходе лавины пострадали граждане Украины. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Северной Осетии группу украинцев накрыла лавина

Лавина. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел сегодня 31 августа, в Северной Осетии на горе Казбек. Сообщается, что группу альпинистов накрыла сошедшая с гор снежная лавина. В результате происшествия пострадали несколько человек. В число пострадавших входят трое граждан Украины. 

Отмечается, что очевидец происшествия спас одну женщину. Мужчина вытащил её из-под снежного завала. По предварительной информации, она получила перелом ноги. 

В пресс-службе МЧС Северной Осетии сообщили, что они отменили заявку на отправку вертолета пострадавшим, так как сход лавины произошел со стороны Грузии. 

Для эвакуации украинцев будет привлечен вертолет Грузии. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в горах Турции найден пропавший без вести украинский альпинист. Мужчина отправился в поход по склонам горы Сюпхан, но вскоре перестал выходить на связь. Во время прогулки альпинист сошел с тропы и заблудился. В поисках верного пути мужчина повредил ногу. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Венгрии погибла украинка. Она участвовала в веломарафоне. Сообщается, что 34-летняя гражданка Украины ехала ночью на велосипеде по автодороге вблизи озера Балатон. Её сбил водитель легкового автомобиля, который ехал по встречной полосе. От полученных травм женщина скончалась на месте инцидента. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4392479-v-rossyy-troe-ukraynskykh-alpynystov-postradaly-pry-skhode-lavyny
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