В РФ будут делать все, чтобы решать вопросы с войной до выборов, — политолог

В России в 2024 году пройдут выборы президента, и в Кремле будут делать все для того, чтобы подойти к этим выборам и как-то попытаться решить вопрос с войной против Украины. Об этом в Телеэфире заявил политолог Игорь Рейтерович, пишут "Комментарии".



Путин ищет варианты объяснения неудач войны и готовится к выборам

Он подчеркнул, что из-за санкций РФ приходится урезать социальные выплаты и поддержку населения, что плохо влияет на настроение электората. Поэтому Кремль будет искать новые способы повлиять на мнение россиян.

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“Или заморозив войну, или придумать какую-нибудь “отмазку” для своего электората. Пойти сейчас на сокращение социальных выплат – это, по сути, самоубийство. Потому что лояльность определенных слоев населения к власти и конкретно Путина держится как раз на этих минимальных социальных выплатах", – сказал Рейтерович.

Политолог не исключает гонений на бизнесменов и попытку перевести каким-то образом фокус внимания на совсем другие проблемы, попытаться снова сделать Запад виновным.

Путин может перейти к риторике осажденной крепости. Что "все против нас, и мы так плохо живем, потому что весь мир против нас ополчился, но мы не должны идти у него на поводу и должны сражаться до конца", ну или будут искать какие-то варианты", — отметил политолог.

Напомним, "Комментарии" писали, что российский империализм застрял в головах россиян: ни один россиянин не может назвать ни одного достижения за 33 года их страны, но они приписывают себе историю других стран, которые были на этой территории.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин принял новую концепцию внешней политики РФ.

Читайте на сайте "Комментарии" — при каких условиях Путин будет вынужден прекратить войну.