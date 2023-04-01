В РФ будут делать все, чтобы решать вопросы с войной до выборов, — политолог

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Моесеенко Валентина
В России в 2024 году пройдут выборы президента, и в Кремле будут делать все для того, чтобы подойти к этим выборам и как-то попытаться решить вопрос с войной против Украины. Об этом в Телеэфире заявил политолог Игорь Рейтерович, пишут "Комментарии".
Путин ищет варианты объяснения неудач войны и готовится к выборам
Он подчеркнул, что из-за санкций РФ приходится урезать социальные выплаты и поддержку населения, что плохо влияет на настроение электората. Поэтому Кремль будет искать новые способы повлиять на мнение россиян.
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Политолог не исключает гонений на бизнесменов и попытку перевести каким-то образом фокус внимания на совсем другие проблемы, попытаться снова сделать Запад виновным.
Напомним, "Комментарии" писали, что российский империализм застрял в головах россиян: ни один россиянин не может назвать ни одного достижения за 33 года их страны, но они приписывают себе историю других стран, которые были на этой территории.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Путин принял новую концепцию внешней политики РФ.
Читайте на сайте "Комментарии" — при каких условиях Путин будет вынужден прекратить войну.
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