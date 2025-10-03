logo

BTC/USD

120546

ETH/USD

4475.69

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В РФ массовый мор от алкоголя: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ массовый мор от алкоголя: что произошло

В РФ более 40 человек умерли из-за отравления суррогатным алкоголем

3 октября 2025, 16:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России более 40 человек умерли от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В РФ массовый мор от алкоголя: что произошло

Вред от алкоголя. Фото: из открытых источников

В деревне Гостицы Ленинградской области РФ 24 и 25 сентября в полицию от медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлении.

После употребления суррогатного алкоголя сначала умерли 7 человек и 3 были госпитализированы.

В помещениях каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.

Из-за этого задержали жителя села Гостицы, который покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам.

Задержана также жительница соседнего села – знакомая пенсионера, у которой он и покупал спирт и других лиц причастен к распространению алкоголя. В деле об этом отравлении арестованы уже 14 человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — общеизвестно, что алкоголь значительно вредит печени и сердцу. Однако употребление алкогольных напитков вредит и костям, хотя это недооценивают.                                              

Результаты исследований доказывают, что регулярное употребление алкоголя может приводить к остеопорозу, уменьшать плотность костной ткани и повышать риск переломов. Особенно эти последствия заметны при употреблении большого количества алкоголя.

Также издание "Комментарии" сообщало – любитель "Боярышника": бывший президент РФ по похмелью появился в Китае.

Ранее "Комментарии" писали – россияне больше не хотят воевать: что срочно предпринимает Кремль.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости