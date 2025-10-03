В России более 40 человек умерли от употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Вред от алкоголя. Фото: из открытых источников

В деревне Гостицы Ленинградской области РФ 24 и 25 сентября в полицию от медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлении.

После употребления суррогатного алкоголя сначала умерли 7 человек и 3 были госпитализированы.

В помещениях каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.

Из-за этого задержали жителя села Гостицы, который покупал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам.

Задержана также жительница соседнего села – знакомая пенсионера, у которой он и покупал спирт и других лиц причастен к распространению алкоголя. В деле об этом отравлении арестованы уже 14 человек.

