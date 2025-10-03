У РФ масовий мор від алкоголю: що сталося

У Росії понад 40 людей померло від вживання сурогатного алкоголю в Ленінградській області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство "РІА Новини".

Шкода від алкоголю. Фото: з відкритих джерел

У селі Гостіці Ленінградської області РФ 24 і 25 вересня до поліції від медичних організацій та від мешканців села надійшли повідомлення про отруєння.

Після вживання сурогатного алкоголю спочатку померло 7 осіб і 3 було госпіталізовано.

У приміщеннях кожного з них було виявлено однакові порожні пляшки від немаркованого алкоголю.

Через це затримали мешканця села Гостиці, який купував спирт, розводив його водою та продавав односельцям.

Затримано також мешканку сусіднього села – знайому пенсіонеру, у якої він і купував спирт та інших осіб причетний до розповсюдження алкоголю. У справі про це отруєння заарештовано вже 14 осіб.

