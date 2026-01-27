Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пожаловался, что есть страны, с которыми на протяжении веков в России наблюдается "дефицит дружеских чувств". В связи с этим он назвал Польшу и Прибалтику, которые, мол, почему-то "боятся Россию и демонизируют ее", что является "большой ошибкой".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Взять, например, Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто яростно ненавидеть Россию и россиян", — пожаловался Дмитрий Песков.

По его словам, выстраивая такое отношение к России европейцы совершают большую ошибку.

"Потому что из российской культуры, из взаимодействия с Россией эти страны могли бы взять очень много для себя", — отметил главный рупор Кремля.

