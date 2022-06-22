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В РФ в результате взрыва на территории воинской части погибли четыре человека: подробности

Российские СМИ, пишут о взрыве боеприпаса

сегодня, 15:09
Автор:

Денис
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В россии прогремел взрыв на территории воинской части. Об этом сообщают российские СМИ. 

В РФ в результате взрыва на территории воинской части погибли четыре человека: подробности

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, инцидент произошел в поселке Барсово, что во Владимировской области рф. Сообщается, что на складе боеприпасов произошел взрыв. 

В результате взрыва погибло четверо человек: трое военнослужащие и один работник склада. 

СМИ, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа рф, передают, что на складе "самопроизвольно сдетонировал" боеприпас. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Херсоне партизаны показали пленных оккупантов и предупредили рашистов о "сюрпризах". Партизанское движение на временно оккупированной Херсонщине набирает обороты. Патриоты показали, как захватили в плен российских военных, а также предупредили российских захватчиков. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что украинцы помогут освободиться народам Кавказа, — нардеп. Нардеп рассказал, чем будет заниматься новое межфракционное объединение "За свободный Кавказ". Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что напряжение между Литвой и россией: грозит ли агрессия странам Балтии. Россия угрожает странам Балтии из-за Калининградской блокады. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что привет, оружие: почему НАТО нужно вооружить Украину до зубов. Западные партнеры не дают Украине противоракетные комплексы, что лично признал президент Владимир Зеленский. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



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