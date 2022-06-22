В РФ в результате взрыва на территории воинской части погибли четыре человека: подробности

В россии прогремел взрыв на территории воинской части. Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, инцидент произошел в поселке Барсово, что во Владимировской области рф. Сообщается, что на складе боеприпасов произошел взрыв.

В результате взрыва погибло четверо человек: трое военнослужащие и один работник склада.

СМИ, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа рф, передают, что на складе "самопроизвольно сдетонировал" боеприпас.

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