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В Росгвардии заявили, что готовятся защищать Курскую АЭС

В Росгвардии заявили, что приняли комплекс мер для того, чтобы защитить Курскую АЭС

сегодня, 21:07
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Ткачик Олеся

Подразделения Росгвардии принимают дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции, заявили в ведомтсве.

В Росгвардии заявили, что готовятся защищать Курскую АЭС

Курская АЭС

"В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта — Курской АЭС — подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты станции", — сообщили в Росгвардии.

Кроме того, там особо подчеркнули, что Росгвардия во взаимодействии с министерством обороны России и погранслужбой ФСБ "нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях".

Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что среди сотрудников Курской АЭС паника. Они утверждают, что среди охранников Росгвардии, отвечающих за безопасность Курской АЭС, остались только женщины. Кроме того, стало известно, что у работников Курской АЭС нет никаких инструкций на случай наземной атаки. Недавно город Курчатов, где расположена станция, подвергся атаке беспилотников. Один из работников станции рассказал, что в июне по поводу ракетных опасностей задавали вопросы, куда им прятаться в случае атак, но не получили внятного ответа.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что одной из возможных целей военной операции в Курской области может быть захват АЭС. Говорят, что в этом случае ее якобы могут обменять на контроль над Запорожской АЭС.

Впрочем, как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, у украинских войск якобы нет средств для захвата Курской атомной электростанции. Хотя известно, что ВСУ все же преуспевают в Курской области, в частности, сумели захватить несколько населенных пунктов и продвигаются дальше.





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Источник: https://www.interfax.ru/russia/975525
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