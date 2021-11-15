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В России 15-летний парень три года насиловал свою малолетнюю сводную сестру

Подросток рассказал полицейским, что он совершил 19 изнасилований

сегодня, 19:30
Автор:

Денис Подставной
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В России подросток изнасиловал свою малолетнюю сводную сестру. Об этом пишет издание ТСН.

В России 15-летний парень три года насиловал свою малолетнюю сводную сестру

Изнасилование малолетней в Екатеринбурге. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в российском городе Екатеринбург. Согласно данным СМИ, спустя три года насилия третьеклассница решилась рассказать директору школы об издевательствах над ней со стороны сводного брата. О произошедшем мужчина сразу рассказал сотрудникам правоохранительных органов. 

По словам школьницы, 15-летней парень первый раз изнасиловал её еще в 2019 году. В момент преступлений родителей пострадавшей не было дома. 

Отец девочки написал в полицию заявление. Стражи порядка задержали подозреваемого и вскоре он сознался в содеянном. Мальчик рассказал правоохранителям, что он совершил 19 изнасилований своей сводной сестры. 

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. 

Напомним, ранее портал  "Комментарии" информировал о том, что число погибших в результате давки на концерте Тревиса Скотта выросло до десяти. Десятой жертвой стал 9-летний мальчишка. Малолетний находился на мероприятии вместе со своим отцом. Сообщается, что когда музыкант вышел на сцену многие посетители бросились вперед и образовалась давка. В результате инцидента отец мальчишки не мог дышать и потерял сознание, а в это время пострадавший попал в толпу, где его затоптали. 

Также сайт "Комментарии" писал  о том, что в России посреди улицы напали на известного музыканта. В это время мужчина прогуливался по улице со своей супругой. Нападавший выстрелил из пистолета в лицо своей жертвы. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-rossii-shkolnik-tri-goda-nasiloval-svodnuyu-sestru-1909660.html
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