В России 16-летний подросток похитил бывшую девушку и приковал ее наручниками

В российском Новосибирске 16-летний подросток похитил бывшую девушку и приковал ее наручниками к батарее. Об этом сообщает "КП".

Подросток похитил девушку (фото из открытых источников)

Подростки познакомились в школе. Они учились в параллельных классах.

"Дочка ему помогала с учебой и все чаще стала пропадать у него дома. В это время его мама забеременела, лежала на сохранении. Дома никого, кроме них, не было, вот отношения и закрутились", — говорит мама девочки.

Вскоре школьник начал избивать девушку. Она решила разорвать отношения. Подросток с пистолетом подкараулил бывшую подругу у музыкального колледжа, где она училась. Угрозами он заставил ее прийти на съемную квартиру. Там приковал наручниками к батарее и избивал.

Девушке удалось сообщить матери о похищении по телефону. На место была вызвана полиция, которая освободила ее. Правоохранители пытаются разобраться в этой истории и не исключают версию, что история про пистолеты и похищения — это отговорка для мамы.

Напомним, ужасный инцидент случился в Танджавуре, административном центре одноимённого округа в индийском штате Тамилна. Обезьяны украли двух новорожденных девочек прямо из дома. Когда детей нашли, один ребенок был уже мертв. По информации источника, стая обезьян, разобрав черепицу на крыше, проникла в дом, где на тот момент находилась 26-летняя девушка, её 5-летняя дочь и новорожденные девочки-близнецы. В те минуты, когда в дом пробрались животные, мать близняшек уложила их и вышла в туалет. Вернувшись, она обнаружила, что детей в комнате нет.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Берлине полиция разгоняла детей с помощью авиации, а также о том, что в США музыкант смастерил гитару из скелета своего умершего дяди и опубликовал ФОТО и ВИДЕО в Instagram.

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