В России 9-летнюю девочку застрелил пьяный сосед: перед смертью ребенок записал ВИДЕО



















Пьяный сосед застрелил ребенка из-за шума - фото: из открытых источников

В Забайкальском крае России, городе Чита, произошло убийство 9-летней девочки прямо в её квартире. Ребенка застрелил пьяный сосед, которому якобы мешал шум. Об этом сообщается в одном из местных изданий.



Перед смертью жертва жестокого убийцы записывала видео в TikTok, где рассказала, что к ней в квартиру пытается попасть буйный сосед, буквально выламывая двери. На тот момент из взрослых дома никого не было, так как отец вышел в магазин, оставив детей дома одних.

В это время сосед стал стучать со всей силы в дверь, пытаясь её выбить. Разъяренный мужчина бил по двери руками и ногами, матерясь при этом. На видео ребенок рассказывает, что это продолжалось уже в течение нескольких минут. Причиной тому был якобы шум, доносящийся из ее квартиры, так как в тот момент там делали ремонт.

Девочка говорила, что ей очень страшно и она не знает, что ей делать. Также на записи отчетливо слышны стуки в дверь. Это было последнее видео, снятое ребенком. Спустя 20 минут она умерла от огнестрельного ранения.



В YouTube также было опубликован ролик под названием "Убийство моей дочурки через 20 минут после этого видео". Вероятно, его опубликовал отец убитой девочки. В описании под видео он написал, что его дочь ждала прихода подруги. Поэтому когда громкие стуки закончились, кто-то тихо постучал в дверь. Ребенок подошел к двери и в этот момент раздался выстрел.

"Прозвучал выстрел через дверь. Она получила смертельные ранение и через несколько минут умерла у меня на руках", — написал автор канала, на котором был опубликован ролик.

Известно, что подозреваемого в убийстве малолетней девочки задержали правоохранители. На данный момент подробности происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Индии обезьяны похитили двух новорожденных детей. Одного из них нашли мертвым. Также сайт информировал о том, что в США неизвестный расстрелял пациентов клиники.

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