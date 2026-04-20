В России бьют тревогу: Беларусь травит россиян

В России обнаружили опасные продукты, производимые в Беларуси.

Россияне. Фото из открытых источников

В твороге белорусских производителей "Савушкин продукт" и "Смолевичи Молоко" Россельхознадзор обнаружил опасное вещество, пишет РИА Новости.

Отмечают, что специалисты обнаружили остаточное содержание сульфона альбендазола. Это один из основных активных продуктов распада альбендазола, широко используемого в ветеринарии антигельминтного препарата.

Его наличие в молоке несет для человека риск токсического воздействия.

"Ветслужба Белоруссии направила сообщение о том, что необходимо принять меры, а продукцию этих двух производителей Роспотребнадзор поставил на усиленный лабораторный контроль", — говорится в сообщении.

