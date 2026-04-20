Россия В России бьют тревогу: Беларусь травит россиян
В России бьют тревогу: Беларусь травит россиян

В России обнаружили опасные продукты, производимые в Беларуси

20 апреля 2026, 19:34
Кречмаровская Наталия

В России обнаружили опасные продукты, производимые в Беларуси.

В России бьют тревогу: Беларусь травит россиян

Россияне. Фото из открытых источников

В твороге белорусских производителей "Савушкин продукт" и "Смолевичи Молоко" Россельхознадзор обнаружил опасное вещество, пишет РИА Новости.

Отмечают, что специалисты обнаружили остаточное содержание сульфона альбендазола. Это один из основных активных продуктов распада альбендазола, широко используемого в ветеринарии антигельминтного препарата.

Его наличие в молоке несет для человека риск токсического воздействия.

"Ветслужба Белоруссии направила сообщение о том, что необходимо принять меры, а продукцию этих двух производителей Роспотребнадзор поставил на усиленный лабораторный контроль", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Беларуси заговорили о мобилизации. Лидер страны Александр Лукашенко требует от всех мобилизоваться, чтобы пережить это сложное время.

Об этом глава государства заявил на совещании по комплексному социально-экономическому развитию юго-восточного региона Могилевской области.

"Нам надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. К тому же непонятное время. Я как Президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выбросят сильные мира сего", — сказал лидер Беларуси.

Также следует отметить, что Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. В Украине заговорили об угрозе повторного наступления из Беларуси.




Источник: https://t.me/rian_ru/337254
