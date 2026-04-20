У Росії б’ють на сполох: Білорусь труїть росіян

В Росії виявили небезпечні продукти, вироблені в Білорусі.

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У кисломолочному сирі білоруських виробників "Савушкін продукт" та "Смолевичі Молоко" Россільгоспнагляд виявив небезпечну речовину, пише російське видання “РИА новости”.

Зазначають, що фахівці знайшли залишковий вміст сульфону альбендазолу. Це один з основних активних продуктів розпаду альбендазолу, антигельмінтного препарату, що широко використовується у ветеринарії.

Його наявність у молоці несе для людини ризик токсичного впливу.

“Ветслужбі Білорусії направили повідомлення про те, що необхідно вжити заходів, а продукцію цих двох виробників Росспоживнагляд поставив на посилений лабораторний контроль”, — йдеться у повідомленні.

