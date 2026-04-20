Головна Новини Світ Росія У Росії б'ють на сполох: Білорусь труїть росіян
У Росії б’ють на сполох: Білорусь труїть росіян

У Росії виявили небезпечні продукти, вироблені в Білорусі

20 квітня 2026, 19:34
Кречмаровская Наталия

В Росії виявили небезпечні продукти, вироблені в Білорусі. 

У Росії б’ють на сполох: Білорусь труїть росіян

Росіяни. Фото з відкритих джерел

У кисломолочному сирі білоруських виробників "Савушкін продукт" та "Смолевичі Молоко" Россільгоспнагляд виявив небезпечну речовину, пише російське видання “РИА новости”. 

Зазначають, що фахівці знайшли залишковий вміст сульфону альбендазолу. Це один з основних активних продуктів розпаду альбендазолу, антигельмінтного препарату, що широко використовується у ветеринарії.

Його наявність у молоці несе для людини ризик токсичного впливу.

“Ветслужбі Білорусії направили повідомлення про те, що необхідно вжити заходів, а продукцію цих двох виробників Росспоживнагляд поставив на посилений лабораторний контроль”, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Білорусі заговорили про мобілізацію. Лідер країни Олександр Лукашенко вимагає від усіх мобілізуватись, щоб пережити цей складний час. 

Про це глава держави заявив на нараді щодо комплексного соціально-економічного розвитку південно-східного регіону Могилівської області. "Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити цей складний час. До того ж незрозумілий час. Я як Президент не знаю, до чого вас готувати. От працюємо, щоб жити. Одне гасло: "Працюємо, щоб жити". Не просто вижити, а щоб жити. А що далі? А далі ніхто не знає, що станеться, що там викинуть сильні цього світу", — сказав лідер Білорусі.

Також варто зазначити, що Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. В Україні заговорили про загрозу повторного наступу з Білорусі. 




Джерело: https://t.me/rian_ru/337254
