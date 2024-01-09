В России из-за отсутствия воды растапливают снег, чтобы помыть детей

Пока Путин запускает ракеты стоимостью несколько миллионов долларов по Украине, в самой России у людей нет неколько недель воды, чтобы умыться. Примером тому стало село Толиково в Чебоксарском округе Чувашии, где с середины декабря водонапорная башня находится на ремонте.

В России топят снег, чтобы вымыть детей. Фото из открытых источников

В региональном телеграмм-канале "Чувашия без цензуры" местные жители сообщили, что чрезвычайная ситуация произошла три недели назад, когда поставили на ремонт водонапорную башню в морозы, не думая о промерзании труб и не организовали подвоз воды россиянам.

Местные жители жалуются, что вынуждены топить снег, чтобы набрать воду и помыть детей.

"Топим снег для того, чтобы смыть унитаз. Ездим по друзьям и родным за водой. В бутылки набираем. Через 2 дня школа. Как отправлять детей немытых, я не понимаю!?", — жалуется россиянка.

Жители села Толиково готовят обращение местным властям, чтобы решать вопросы поставки воды.

Отметим, что у России также наблюдаются проблемы с энергетической структурой. После начала морозов вышли из строя системы отопления в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах РФ. В Центре нацсопротивления объясняют, что режим Путина тратит средства на войну в Украине и не обеспечивает должного финансирования внутренних проблем граждан РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о масштабной аварии на российской железной дороге, где перевернулось 14 грузовых вагонов. Чрезвычайная ситуация повлекла задержку движения других поездов.

Также "Комментарии" писали о неожиданном поведении Путина, который схватился за стул после просьбы сесть поближе к народу.