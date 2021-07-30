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Главная Новости Мир Россия В России на крупном химзаводе, где производят боеприпасы, произошел взрыв: есть пострадавшие (ВИДЕО)
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В России на крупном химзаводе, где производят боеприпасы, произошел взрыв: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Согласно заявлениям представителей предприятия, вредных выбросов в атмосферу не поступило

сегодня, 18:20
Автор:

Денис Подставной








В России на химическом заводе "Комбинат Каменский", что в Ростовской области произошел взрыв. Об этом сообщает издание 161.ru. 

В России на крупном химзаводе, где производят боеприпасы, произошел взрыв: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Взрыв на химзаводе "Комбинат Каменский" в России. Фото: автор: Donotdisturb / Wikimapia.org

Как стало известно, вчера вечером, 29 июля, в одном из цехов завода прогремел взрыв с последующим возгоранием. Пожар был быстро ликвидирован системой пожарной безопасности и прибывшим на место событий пожарным расчетом. Согласно заявлениям представителей предприятия, вредных выбросов в атмосферу не поступило. 

В результате происшествия пострадали семь человек. Они были госпитализированы прибывшими на место происшествия медиками. Сообщается, что у шесть потерпевших выявлено 100% химических ожогов тела и у еще одного — 80%. 

Согласно информации издания, пострадавшие получили ожоги после взрыва, во время проведения ремонта в цеху по производству полимеров. 

Видео: УНИАН.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Чехии прогремел взрыв на заводе, который занимается производством биотоплива. Сообщается, что взрыв произошел в одном из производственных помещений. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и медики. В течение нескольких часов производилось охлаждение помещения при помощи специальной техники. В результате инцидента пострадали четверо человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" в городе Газа прогремел взрыв на рынке. В результате происшествия пошиб один человек и еще несколько получили ранения разной степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы прибывшими на место событий медиками. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://161.ru/text/incidents/2021/07/30/70052495/
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