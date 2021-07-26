В России на праздновании дня ВМФ женщину ранило выстрелом из ракетницы (ФОТО)

В России женщина получила ранение во время празднования дня ВМФ РФ. Об этом сообщает издание newsvl.

В России женщину подстрелили из ракетницы. Фото: newsvl.ru

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 25 июля, на одном из пляжей в Приморском крае, что находится недалеко от города Владивосток. Во время празднования дня Военно-морского флота на пляже собралось много людей.

В один момент один из отдыхающих видимо решил отпраздновать эту дату с "огоньком" и выстрелил и воздух из ракетницы, думая, что заряд унесёт ветром в сторону воды. Однако в момент выстрела ветер дул в противоположную сторону и сигнальную ракету унесло на пляж, где находились отдыхающие.

В результате происшествия пострадала 28-летняя жительница Владивостока. Ракета попала прямо ей в бедро. На место инцидента прибыли медики, которые доставили её в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по этому факту.





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