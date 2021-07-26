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В России на праздновании дня ВМФ женщину ранило выстрелом из ракетницы (ФОТО)

Сигнальную ракету унесло на пляж, где находились отдыхающие

сегодня, 15:47
Автор:

Денис Подставной

В России женщина получила ранение во время празднования дня ВМФ РФ. Об этом сообщает издание newsvl.

В России на праздновании дня ВМФ женщину ранило выстрелом из ракетницы (ФОТО)

В России женщину подстрелили из ракетницы. Фото: newsvl.ru

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 25 июля, на одном из пляжей в Приморском крае, что находится недалеко от города Владивосток. Во время празднования дня Военно-морского флота на пляже собралось много людей. 

В один момент один из отдыхающих видимо решил отпраздновать эту дату с "огоньком" и выстрелил и воздух из ракетницы, думая, что заряд унесёт ветром в сторону воды. Однако в момент выстрела ветер дул в противоположную сторону и сигнальную ракету унесло на пляж, где находились отдыхающие. 

В результате происшествия пострадала 28-летняя жительница Владивостока. Ракета попала прямо ей в бедро. На место инцидента прибыли медики, которые доставили её в больницу. 

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по этому факту. 

В России на праздновании дня ВМФ женщину ранило выстрелом из ракетницы (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало  о том, что в Индии с молодой девушкой, которая пыталась сделать эффектное фото, произошел несчастный случай. Сообщается, что потерпевшая позировала для селфи с огнестрельным оружием. Она думала, что пистолет был незаряжен. На место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали раненую девушку. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском городе Бетами подросток принял участие в опасном интернет-челлендже. Его суть состояла в том, чтобы человек душил себя до тех пор, пока не потеряет сознание на несколько минут. Во время выполнения челленджа произошел несчастный случай. Подробности — в нашей статье. 


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Источник: https://www.newsvl.ru/accidents/2021/07/26/201241/
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